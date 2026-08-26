الجيش الإيراني: مناطق شرق مضيق هرمز وشمال المحيط الهندي وبحر العرب وبحر عمان تخضع لسيطرتنا العملياتية

الجيش الإيراني: السفن تخضع لمراقبتنا قبل وصولها لمضيق هرمز بمئات الكيلومترات ويمكنها العبور إذا حصلت على إذننا

الجيش الإيراني: السفن تخضع لمراقبتنا قبل وصولها لمضيق هرمز بمئات الكيلومترات ويمكنها العبور إذا حصلت على إذننا

النائب فريد البستاني للـLBCI: الديبلوماسية اللبنانية يجب أن تكون أكثر نشاطًا... والإنقسام الموجود في المجلس النيابي لا يبشر بالخير فلغة الحوار غير موجودة