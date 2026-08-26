السفير الأميركي من دار الفتوى: الإعتداءات الإسرائيلية موجودة وكل ما تطلبونه هو من إسرائيل فلماذا لا تطلبون من الحزب أن يسلّم سلاحه؟

النائب فريد البستاني للـLBCI: أنا ضد الـHaircut ولن أوافق عليها فهي تعني سرقة أموال المودعين

النائب فريد البستاني للـLBCI: أنا ضد الـHaircut ولن أوافق عليها فهي تعني سرقة أموال المودعين

السفير الأميركي من دار الفتوى: المناطق التجريبية تتقدم وكل ما يُحضّر على ورق يأخذ وقتًا للتنفيذ على الأرض