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السفير الأميركي من دار الفتوى: الإعتداءات الإسرائيلية موجودة وكل ما تطلبونه هو من إسرائيل فلماذا لا تطلبون من الحزب أن يسلّم سلاحه؟

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2026-08-26 | 03:40
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السفير الأميركي من دار الفتوى: الإعتداءات الإسرائيلية موجودة وكل ما تطلبونه هو من إسرائيل فلماذا لا تطلبون من الحزب أن يسلّم سلاحه؟
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السفير الأميركي من دار الفتوى: الإعتداءات الإسرائيلية موجودة وكل ما تطلبونه هو من إسرائيل فلماذا لا تطلبون من الحزب أن يسلّم سلاحه؟

 
 
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