العقود الآجلة لخامي برنت والأميركي تواصل انخفاضها وتتراجع بأكثر من 3% في ظل تنامي التفاؤل بفتح مضيق هرمز نتيجة للمحادثات بين إيران وسلطنة عمان

الرئيس الإيراني: نهجنا قائم على التفاهم وحل القضايا بالتفاوض لكننا سنقف بحزم في مواجهة الضغوط الاقتصادية

الرئيس الإيراني: نهجنا قائم على التفاهم وحل القضايا بالتفاوض لكننا سنقف بحزم في مواجهة الضغوط الاقتصادية

نتنياهو: لا يمكن التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع "هؤلاء المتوحشين" في إيران