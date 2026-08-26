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متحدث باسم وزارة الخارجية القطرية: رئيس الوزراء القطري سيلتقي عددا من المسؤولين في طهران لبحث سبل خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار

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2026-08-26 | 14:34
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متحدث باسم وزارة الخارجية القطرية: رئيس الوزراء القطري سيلتقي عددا من المسؤولين في طهران لبحث سبل خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار
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متحدث باسم وزارة الخارجية القطرية: رئيس الوزراء القطري سيلتقي عددا من المسؤولين في طهران لبحث سبل خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار

 
 
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