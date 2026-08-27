الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
شمس الصباح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

غارات إسرائيلية استهدفت فجر اليوم بلدة المنصوري في قضاء صور وقد سمع صدى الانفجارات في صور والقرى المحيطة

آخر الأخبار
2026-08-27 | 00:49
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
غارات إسرائيلية استهدفت فجر اليوم بلدة المنصوري في قضاء صور وقد سمع صدى الانفجارات في صور والقرى المحيطة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
غارات إسرائيلية استهدفت فجر اليوم بلدة المنصوري في قضاء صور وقد سمع صدى الانفجارات في صور والقرى المحيطة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

إسرائيلية

استهدفت

اليوم

المنصوري

الانفجارات

والقرى

المحيطة

LBCI التالي
غارتان إسرائيليتان استهدفتا صباحا مرتفعات علي الطاهر عند الأطراف الشرقية للنبطية الفوقا
إحصاءات غرفة التحكم المروري: 6 جرحى في 6 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
03:13

وصول رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى مبنى المديرية العامة للأمن العام في بيروت للمشاركة في الاحتفال بالعيد الحادي والثمانين للأمن العام ووضع إكليل من الزهر على النصب التذكاري لشهداء المديرية

LBCI
أخبار دولية
03:02

بولندا تطلب من الاتحاد الأوروبي تغريم ميتا بـ250 مليون يورو

LBCI
أمن وقضاء
02:52

أمن الدولة: ضبط معدات جراحية مستعملة ومنتهية الصلاحية في شننعير (فيديو)

LBCI
حال الطقس
02:38

الطقس حار ورطب... ومنخفض جوي في الـWeekend

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
03:13

وصول رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى مبنى المديرية العامة للأمن العام في بيروت للمشاركة في الاحتفال بالعيد الحادي والثمانين للأمن العام ووضع إكليل من الزهر على النصب التذكاري لشهداء المديرية

LBCI
آخر الأخبار
02:30

الرئيس الإيراني: على الدول الإسلامية التعهد بعدم زعزعة أمن بعضها وأن تدير أمن المنطقة بنفسها

LBCI
آخر الأخبار
02:30

الرئيس الإيراني: نعتبر الدفاع عن فلسطين ورفض الاحتلال فيها واجبا علينا

LBCI
آخر الأخبار
02:27

الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة والكيان الصهيوني شنوا علينا حربا أثناء سير المفاوضات مع واشنطن ولم نكن البادئين بالحرب لكننا وقفنا بقوة أمام المعتدين علينا ودافعنا عن أنفسنا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
02:38

الطقس حار ورطب... ومنخفض جوي في الـWeekend

LBCI
أخبار لبنان
2026-06-06

Fondation CMA CGM تنقل 1000 طن من المساعدات الإنسانية التابعة لبرنامج الأغذية العالميّ

LBCI
آخر الأخبار
2026-05-04

ترامب لشبكة إيه بي سي: لم تكن هناك مرافقة بحرية للسفينة الكورية الجنوبية عندما تعرضت لإطلاق النار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-07

حليب الاطفال بين البكتيريا والنصائح الجديدة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

الإمارات تضع لبنان على رادار الاستثمار… فهل تنجح بيروت في اختبار الثقة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

من كوخ في تينيسي إلى عرش موسيقى الكانتري… رحيل دولي بارتون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

كوريا في ضيافة لبنان... مواجهة جديدة بطابع ثأري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

عشية المواجهة المرتقبة بين لبنان وكوريا الجنوبية... هكذا يبدو المشهد من ملعب نهاد نوفل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

ماذا بعد حلّ "قسد" ودمجها في مؤسسات الدولة السورية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

واشنطن تستبدل الضربة العسكرية بالضغط الاقتصادي على إيران... والعالم يبحث عن بدائل للنفط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

علي الطاهر في الواجهة... إسرائيل تعزّز استعداداتها لمواجهة حزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

المصارف: لا يجوز تحميل طرف واحد مسؤولية الأزمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

قانون السير عمره 14 عاماً... المشكلة فيه أم في تطبيقه؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
09:56

بالفيديو - سرقا مجوهرات بطريقة الخفّة… وفصيلة البسطة توقف الزوجَين

LBCI
أخبار لبنان
13:50

تحضيرًا لإطلاق الرحلات من مطار القليعات... وصول أول طائرة تابعة للشركة المشغلة إلى مطار بيروت

LBCI
اقتصاد
10:23

جابر وقع على مشروع تأمين اعتمادات لصالح قوى الأمن لزوم تغطية المنح المدرسية بنسبة 100%

LBCI
أمن وقضاء
10:17

الجيش: توقيف سوري أثناء محاولته تهريب كمية من القذائف الصاروخية و10 سوريين لتورطهم في إشكال ببلدة شعت

LBCI
خبر عاجل
10:01

"ميتا" تتوصل الى تسوية تاريخية بـ17.1 مليار دولار... وتغييرات واسعة في طريقة عمل "إنستغرام" و'فيسبوك" للمستخدمين دون الـ18 عاماً

LBCI
أخبار لبنان
13:33

لقاءات لقائد الجيش في إيطاليا... وهذا ما تمّ التأكيد عليه

LBCI
حال الطقس
02:38

الطقس حار ورطب... ومنخفض جوي في الـWeekend

LBCI
اسرار
23:32

أسرار الصحف 27-8-2026

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More