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غارات إسرائيلية استهدفت فجر اليوم بلدة المنصوري في قضاء صور وقد سمع صدى الانفجارات في صور والقرى المحيطة
آخر الأخبار
2026-08-27 | 00:49
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غارات إسرائيلية استهدفت فجر اليوم بلدة المنصوري في قضاء صور وقد سمع صدى الانفجارات في صور والقرى المحيطة
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