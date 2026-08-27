الرئيس الإيراني: دفاعنا عن بلادنا حق مشروع واستخدمنا هذا الحق وإيران ليست في موقع ضعف وتعرف كيف تدافع عن نفسها

التالي

الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة والكيان الصهيوني شنوا علينا حربا أثناء سير المفاوضات مع واشنطن ولم نكن البادئين بالحرب لكننا وقفنا بقوة أمام المعتدين علينا ودافعنا عن أنفسنا