المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير بمناسبة عيد الأمن العام الـ81: لبنان يواجه اليوم تحديات استثنائية سياسية واقتصادية واجتماعية ولا يمكن لأي مؤسسة أن تواجه هذه التحديات منفردة وحماية لبنان مسؤولية مشتركة أساسها وحدة الدولة

المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير: الأمن العام يواصل تطوير قدراته وتعزيز جهوزيته لمواجهة التحديات وفي مقدمتها الإرهاب والجريمة المنظمة وشبكات التهريب والجرائم العابرة للحدود اضافة الى التحديات المرتبطة بالأمن السيبراني والهجرة غير الشرعية

المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير: الأمن العام يواصل تطوير قدراته وتعزيز جهوزيته لمواجهة التحديات وفي مقدمتها الإرهاب والجريمة المنظمة وشبكات التهريب والجرائم العابرة للحدود اضافة الى التحديات المرتبطة بالأمن السيبراني والهجرة غير الشرعية

المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير بمناسبة عيد الأمن العام الـ81: الأمن العام ليس مجرد جهاز أمني وإداري بل إحدى ركائز الدولة ومهمته الأساسية أن يكون في خدمة أمن الوطن واستقراره وفي خدمة المواطن وكرامته وحقوقه