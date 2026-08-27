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المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير بمناسبة عيد الأمن العام الـ81: لبنان يواجه اليوم تحديات استثنائية سياسية واقتصادية واجتماعية ولا يمكن لأي مؤسسة أن تواجه هذه التحديات منفردة وحماية لبنان مسؤولية مشتركة أساسها وحدة الدولة

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2026-08-27 | 04:11
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المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير بمناسبة عيد الأمن العام الـ81: لبنان يواجه اليوم تحديات استثنائية سياسية واقتصادية واجتماعية ولا يمكن لأي مؤسسة أن تواجه هذه التحديات منفردة وحماية لبنان مسؤولية مشتركة أساسها وحدة الدولة
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المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير بمناسبة عيد الأمن العام الـ81: لبنان يواجه اليوم تحديات استثنائية سياسية واقتصادية واجتماعية ولا يمكن لأي مؤسسة أن تواجه هذه التحديات منفردة وحماية لبنان مسؤولية مشتركة أساسها وحدة الدولة

 
 
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المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير: الأمن العام يواصل تطوير قدراته وتعزيز جهوزيته لمواجهة التحديات وفي مقدمتها الإرهاب والجريمة المنظمة وشبكات التهريب والجرائم العابرة للحدود اضافة الى التحديات المرتبطة بالأمن السيبراني والهجرة غير الشرعية
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