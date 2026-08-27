رئيس البرلمان الإيراني: بلادنا تخوض حربا اقتصادية شاملة وسنهزم العدو في هذه الحرب أيضا

الخارجية الإيرانية: الوزير عراقجي يجري في طهران محادثات مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري

الخارجية الإيرانية: الوزير عراقجي يجري في طهران محادثات مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري

الإعلامي ماريو نوفل للـLBCI عن الهجمات المتكرّرة على توم باراك: هناك محاولة لتشويه سمعة كل من لا يخدم أجندة جهة معينة