الوكالة الوطنية للاعلام: قصـف مدفعي إسرائيلي استهدف المنطقة الواقعة بين بلدتي حاريص وحداثا

الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا بنى تحتية لحزب الله في النبطية ردًا على إطلاق مسيرات نحو قواتنا ولن نسمح له بالمساس بمواطني إسرائيل وقواتنا وسنواصل العمل لإزالة التهديدات

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