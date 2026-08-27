الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
29
o
الجنوب
30
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لغز الأقوياء
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
29
o
الجنوب
30
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزير الخزانة الأميركي: النظام الإيراني يواصل تبديد مبالغ طائلة بالخارج وشعبه يكافح لتوفير احتياجاته الأساسية
آخر الأخبار
2026-08-27 | 09:14
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وزير الخزانة الأميركي: النظام الإيراني يواصل تبديد مبالغ طائلة بالخارج وشعبه يكافح لتوفير احتياجاته الأساسية
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الخزانة
الأميركي:
النظام
الإيراني
يواصل
تبديد
مبالغ
طائلة
بالخارج
وشعبه
يكافح
لتوفير
احتياجاته
الأساسية
التالي
وزير الخزانة الأميركي: على نظام إيران إنفاق الأموال على شعبه بدل توجيه مليارات الدولارات لوكلائه
الوكالة الوطنية للاعلام: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف أطراف بلدة رشاف في قضاء بنت جبيل
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:38
نقيب الصيادلة زار مع وفد وزير الداخلية وعرض معه مطالب القطاع وحماية الصيدليات
أخبار لبنان
11:38
نقيب الصيادلة زار مع وفد وزير الداخلية وعرض معه مطالب القطاع وحماية الصيدليات
0
أخبار دولية
11:36
362 قتيلا على الأقل وأكثر من 1400 مفقود في فيضانات النيبال والتيبت
أخبار دولية
11:36
362 قتيلا على الأقل وأكثر من 1400 مفقود في فيضانات النيبال والتيبت
0
آخر الأخبار
11:35
الجزيرة: غارة إسرائيلية على مرتفعات منطقة علي الطاهر جنوبي لبنان
آخر الأخبار
11:35
الجزيرة: غارة إسرائيلية على مرتفعات منطقة علي الطاهر جنوبي لبنان
0
أمن وقضاء
11:24
قوى الامن عممت صورة موقوف بجرم احتيال
أمن وقضاء
11:24
قوى الامن عممت صورة موقوف بجرم احتيال
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
11:35
الجزيرة: غارة إسرائيلية على مرتفعات منطقة علي الطاهر جنوبي لبنان
آخر الأخبار
11:35
الجزيرة: غارة إسرائيلية على مرتفعات منطقة علي الطاهر جنوبي لبنان
0
أمن وقضاء
10:30
الجمارك تكشف مستودعًا يحتوي على كميات كبيرة من المعسّل والدخان المهرب
أمن وقضاء
10:30
الجمارك تكشف مستودعًا يحتوي على كميات كبيرة من المعسّل والدخان المهرب
0
آخر الأخبار
10:24
وزارة الصحة: شهيدة و6 جرجى من بينهم طفلة وسيدة ومسنان في الغارة الإسرائيلية على عربصاليم قضاء النبطية
آخر الأخبار
10:24
وزارة الصحة: شهيدة و6 جرجى من بينهم طفلة وسيدة ومسنان في الغارة الإسرائيلية على عربصاليم قضاء النبطية
0
أخبار لبنان
10:20
تعديل الرسوم البيئية على المواد المنتجة للنفايات
أخبار لبنان
10:20
تعديل الرسوم البيئية على المواد المنتجة للنفايات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-01-11
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني: يجب التفريق بين الاحتجاجات الاقتصادية وأعمال الشغب والمرشد الإيراني أكد أن الاحتجاجات الاقتصادية مفهومة وعلى المعنيين متابعة المطالب بجدية
آخر الأخبار
2026-01-11
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني: يجب التفريق بين الاحتجاجات الاقتصادية وأعمال الشغب والمرشد الإيراني أكد أن الاحتجاجات الاقتصادية مفهومة وعلى المعنيين متابعة المطالب بجدية
0
آخر الأخبار
2026-08-05
مصادر بعبدا للـLBCI: في روما عُقدت ثلاث اجتماعات منفصلة للنقاش في الملف السياسي والعسكري وملف الحدود
آخر الأخبار
2026-08-05
مصادر بعبدا للـLBCI: في روما عُقدت ثلاث اجتماعات منفصلة للنقاش في الملف السياسي والعسكري وملف الحدود
0
آخر الأخبار
2026-08-18
احصاءات غرفة التحكم المروري: 4 قتلى و5 جرحى في 8 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
2026-08-18
احصاءات غرفة التحكم المروري: 4 قتلى و5 جرحى في 8 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
0
آخر الأخبار
2026-03-30
رئيس مجلس الوزراء نواف سلام عقد صباح اليوم اللقاء الوزاري الدوري في السراي الكبير لمتابعة التطورات السياسية وخطة الاستجابة لمتطلبات النزوح والإغاثة
آخر الأخبار
2026-03-30
رئيس مجلس الوزراء نواف سلام عقد صباح اليوم اللقاء الوزاري الدوري في السراي الكبير لمتابعة التطورات السياسية وخطة الاستجابة لمتطلبات النزوح والإغاثة
بالفيديو
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
10:49
لحم البقر بصلصة الشيبوتلي وحلوى مميزة... نكهات مكسيكية مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
10:49
لحم البقر بصلصة الشيبوتلي وحلوى مميزة... نكهات مكسيكية مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
أمن وقضاء
10:30
الجمارك تكشف مستودعًا يحتوي على كميات كبيرة من المعسّل والدخان المهرب
أمن وقضاء
10:30
الجمارك تكشف مستودعًا يحتوي على كميات كبيرة من المعسّل والدخان المهرب
0
أخبار لبنان
08:11
عيسى: اللبنانيون متفقون على تسليم حزب الله سلاحه... وسنتواصل مع جنبلاط قريبًا
أخبار لبنان
08:11
عيسى: اللبنانيون متفقون على تسليم حزب الله سلاحه... وسنتواصل مع جنبلاط قريبًا
0
أخبار لبنان
08:08
متري يتناول توثيق الانتهاكات الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة واتفاق الإطار
أخبار لبنان
08:08
متري يتناول توثيق الانتهاكات الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة واتفاق الإطار
0
أخبار لبنان
08:04
البساط والزيودي يوقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز التبادل التجاري والاستثمار بين لبنان والإمارات
أخبار لبنان
08:04
البساط والزيودي يوقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز التبادل التجاري والاستثمار بين لبنان والإمارات
0
أخبار لبنان
06:53
الحجار من مقر دائرة الرصد والتدخل: نأمل نهوض لبنان وتحرير الجنوب وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها
أخبار لبنان
06:53
الحجار من مقر دائرة الرصد والتدخل: نأمل نهوض لبنان وتحرير الجنوب وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها
0
أمن وقضاء
06:02
الأمن العام ينظم المرحلة الـ17 من العودة المنظمة للنازحين السوريين عبر المصنع
أمن وقضاء
06:02
الأمن العام ينظم المرحلة الـ17 من العودة المنظمة للنازحين السوريين عبر المصنع
0
آخر الأخبار
06:01
الإعلامي ماريو نوفل للـLBCI عن الهجمات المتكرّرة على توم باراك: هناك محاولة لتشويه سمعة كل من لا يخدم أجندة جهة معينة
آخر الأخبار
06:01
الإعلامي ماريو نوفل للـLBCI عن الهجمات المتكرّرة على توم باراك: هناك محاولة لتشويه سمعة كل من لا يخدم أجندة جهة معينة
0
آخر الأخبار
05:59
الإعلامي ماريو نوفل للـLBCI: عندما يدعم الرئيس الأميركي السفير توم باراك مرتين في وقت يتعرّض فيه للهجوم فأعتقد أن الرسالة واضحة جداً
آخر الأخبار
05:59
الإعلامي ماريو نوفل للـLBCI: عندما يدعم الرئيس الأميركي السفير توم باراك مرتين في وقت يتعرّض فيه للهجوم فأعتقد أن الرسالة واضحة جداً
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
13:50
تحضيرًا لإطلاق الرحلات من مطار القليعات... وصول أول طائرة تابعة للشركة المشغلة إلى مطار بيروت
أخبار لبنان
13:50
تحضيرًا لإطلاق الرحلات من مطار القليعات... وصول أول طائرة تابعة للشركة المشغلة إلى مطار بيروت
2
حال الطقس
02:38
الطقس حار ورطب... ومنخفض جوي في الـWeekend
حال الطقس
02:38
الطقس حار ورطب... ومنخفض جوي في الـWeekend
3
خبر عاجل
07:08
الجيش الإسرائيلي: حزب الله أطلق مسيّرتين مفخختين باتجاه قواتنا في مرتفعات علي الطاهر
خبر عاجل
07:08
الجيش الإسرائيلي: حزب الله أطلق مسيّرتين مفخختين باتجاه قواتنا في مرتفعات علي الطاهر
4
أخبار لبنان
06:06
جنبلاط: يبدو أن السفير عيسى لم يتمكّن من قراءة تعليقاتي على الورقة التي تُسمّى "الإطار الثلاثي" والتي أرفضها
أخبار لبنان
06:06
جنبلاط: يبدو أن السفير عيسى لم يتمكّن من قراءة تعليقاتي على الورقة التي تُسمّى "الإطار الثلاثي" والتي أرفضها
5
أمن وقضاء
02:52
أمن الدولة: ضبط معدات جراحية مستعملة ومنتهية الصلاحية في شننعير (فيديو)
أمن وقضاء
02:52
أمن الدولة: ضبط معدات جراحية مستعملة ومنتهية الصلاحية في شننعير (فيديو)
6
أخبار لبنان
13:33
لقاءات لقائد الجيش في إيطاليا... وهذا ما تمّ التأكيد عليه
أخبار لبنان
13:33
لقاءات لقائد الجيش في إيطاليا... وهذا ما تمّ التأكيد عليه
7
اسرار
23:32
أسرار الصحف 27-8-2026
اسرار
23:32
أسرار الصحف 27-8-2026
8
تقارير نشرة الاخبار
13:10
معدات طبية تحت الشبهة... من الصلاحية الى المنشأ وربما النفايات الطبية
تقارير نشرة الاخبار
13:10
معدات طبية تحت الشبهة... من الصلاحية الى المنشأ وربما النفايات الطبية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More