رضائي في مقابلة مع قناة المنار: إيران اتفقت على ممر بحري مع سلطنة عمان يقع جزء منه في المياه العمانية وجزء آخر في المياه الإيرانية

رضائي في مقابلة قناة المنار: اتهامات وجود مؤامرة إيرانية لاغتيال نجل ترامب محض افتراء

رضائي في مقابلة قناة المنار: اتهامات وجود مؤامرة إيرانية لاغتيال نجل ترامب محض افتراء

رضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران في مقابلة قناة المنار: الوسطاء طلبوا من إيران شروطها لفتح مضيق هرمز وطهران تعد قائمة بهذه الشروط