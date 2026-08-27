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الرئيس الإيراني: متمسكون بمذكرة التفاهم رغم عدم ثقتنا بأميركا وحذرنا منها

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2026-08-27 | 15:59
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الرئيس الإيراني: متمسكون بمذكرة التفاهم رغم عدم ثقتنا بأميركا وحذرنا منها
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الرئيس الإيراني: متمسكون بمذكرة التفاهم رغم عدم ثقتنا بأميركا وحذرنا منها

 
 
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