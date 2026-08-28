الوكالة الوطنية: تفجير إسرائيليّ في بلدة طلوسة وقصف مدفعيّ متقطع لدوحة كفررمان ومحيط تلة الدبشة

القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر: استهداف سيارة في جنين تقل 3 أشخاص أحدهم يصنف قائد تشكيل مسلح مع 2 من مساعديه

القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر: استهداف سيارة في جنين تقل 3 أشخاص أحدهم يصنف قائد تشكيل مسلح مع 2 من مساعديه

الخارجية الإيرانية: المشاركة في العقوبات الأميركية يصل إلى حد التواطؤ في فرض الإرادة غير القانونية لدولة على غيرها