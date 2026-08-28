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الوكالة الوطنية: تفجير إسرائيليّ في بلدة طلوسة وقصف مدفعيّ متقطع لدوحة كفررمان ومحيط تلة الدبشة

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2026-08-28 | 09:17
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الوكالة الوطنية: تفجير إسرائيليّ في بلدة طلوسة وقصف مدفعيّ متقطع لدوحة كفررمان ومحيط تلة الدبشة
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الوكالة الوطنية: تفجير إسرائيليّ في بلدة طلوسة وقصف مدفعيّ متقطع لدوحة كفررمان ومحيط تلة الدبشة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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