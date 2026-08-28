نتنياهو: قواتنا نجحت في إحباط مخططات المسلحين في جنين

صحيفة: وزارة الخزانة الأميركية تفرض قيودًا على بنك مصريّ بسبب تعامله مع إيران

صحيفة: وزارة الخزانة الأميركية تفرض قيودًا على بنك مصريّ بسبب تعامله مع إيران

وزارة الصحة: 4352 شهيدًا و 12318 جريحًا منذ 2 آذار حتى 28 آب