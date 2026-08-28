الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
24
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
القدر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
24
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
غارة تستهدف دوحة كفررمان
آخر الأخبار
2026-08-28 | 11:32
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
غارة تستهدف دوحة كفررمان
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
تستهدف
كفررمان
التالي
الجزيرة: غارة إسرائيلية على مرتفعات منطقة علي الطاهر جنوبي لبنان
التلفزيون السوري: قوات اسرائيلية تتوغّل في قرية أم باطنة بريف القنيطرة الأوسط وتُجري تفتيشًا للمارة
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
14:15
اليونيسف: مقتل 4 أطفال على الأقل وإصابة آخرين في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال الأيام الخمسة الماضية
آخر الأخبار
14:15
اليونيسف: مقتل 4 أطفال على الأقل وإصابة آخرين في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال الأيام الخمسة الماضية
0
آخر الأخبار
14:09
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد دعم قطر لحل يمهد للتوصل لاتفاق يحقق السلام المستدام في المنطقة
آخر الأخبار
14:09
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد دعم قطر لحل يمهد للتوصل لاتفاق يحقق السلام المستدام في المنطقة
0
آخر الأخبار
14:08
استهداف عدد من المنازل في بلدات المنصوري وحداثا وصربين في قضائي صور وبنت جبيل
آخر الأخبار
14:08
استهداف عدد من المنازل في بلدات المنصوري وحداثا وصربين في قضائي صور وبنت جبيل
0
أخبار دولية
13:55
الرئيس الأميركيّ وقع أمرًا تنفيذيًا بالبدء في إنشاء أكاديمية جديدة للفضاء
أخبار دولية
13:55
الرئيس الأميركيّ وقع أمرًا تنفيذيًا بالبدء في إنشاء أكاديمية جديدة للفضاء
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
14:15
اليونيسف: مقتل 4 أطفال على الأقل وإصابة آخرين في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال الأيام الخمسة الماضية
آخر الأخبار
14:15
اليونيسف: مقتل 4 أطفال على الأقل وإصابة آخرين في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال الأيام الخمسة الماضية
0
آخر الأخبار
14:09
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد دعم قطر لحل يمهد للتوصل لاتفاق يحقق السلام المستدام في المنطقة
آخر الأخبار
14:09
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد دعم قطر لحل يمهد للتوصل لاتفاق يحقق السلام المستدام في المنطقة
0
آخر الأخبار
14:08
استهداف عدد من المنازل في بلدات المنصوري وحداثا وصربين في قضائي صور وبنت جبيل
آخر الأخبار
14:08
استهداف عدد من المنازل في بلدات المنصوري وحداثا وصربين في قضائي صور وبنت جبيل
0
أخبار دولية
13:55
الرئيس الأميركيّ وقع أمرًا تنفيذيًا بالبدء في إنشاء أكاديمية جديدة للفضاء
أخبار دولية
13:55
الرئيس الأميركيّ وقع أمرًا تنفيذيًا بالبدء في إنشاء أكاديمية جديدة للفضاء
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-01-07
أ.ف.ب: ترامب يسعى لرفع ميزانية الدفاع من تريليون إلى 1,5 تريليون دولار في 2027
آخر الأخبار
2026-01-07
أ.ف.ب: ترامب يسعى لرفع ميزانية الدفاع من تريليون إلى 1,5 تريليون دولار في 2027
0
حال الطقس
13:29
حال الطقس
حال الطقس
13:29
حال الطقس
0
أخبار دولية
13:55
الرئيس الأميركيّ وقع أمرًا تنفيذيًا بالبدء في إنشاء أكاديمية جديدة للفضاء
أخبار دولية
13:55
الرئيس الأميركيّ وقع أمرًا تنفيذيًا بالبدء في إنشاء أكاديمية جديدة للفضاء
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-19
ترامب يطلق عمل مجلس السلام ويدعو إيران للانضمام والا البديل سيء جدا
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-19
ترامب يطلق عمل مجلس السلام ويدعو إيران للانضمام والا البديل سيء جدا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
مذكرات عبد الحليم خدام...ماذا قال الأسد للحريري قبل اغتياله؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
مذكرات عبد الحليم خدام...ماذا قال الأسد للحريري قبل اغتياله؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
إسرائيل ترسم خطوطًا حمر في سوريا: حزام أمنيّ حتى دمشق ومنع إعادة بناء جيش قويّ
تقارير نشرة الاخبار
13:34
إسرائيل ترسم خطوطًا حمر في سوريا: حزام أمنيّ حتى دمشق ومنع إعادة بناء جيش قويّ
0
حال الطقس
13:29
حال الطقس
حال الطقس
13:29
حال الطقس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
السلامة المرورية مسؤولية مشتركة... فمَن يضبط المخالفات ويزيل مخاطر الطرق؟
تقارير نشرة الاخبار
13:29
السلامة المرورية مسؤولية مشتركة... فمَن يضبط المخالفات ويزيل مخاطر الطرق؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
من التدريب إلى المحاسبة… Toters تدفع بسائقيها نحو قيادة أكثر أمانًا
تقارير نشرة الاخبار
13:26
من التدريب إلى المحاسبة… Toters تدفع بسائقيها نحو قيادة أكثر أمانًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
على طرقات لبنان .. المخالفات ثقافة والمسؤولية تبدأ من المواطن!
تقارير نشرة الاخبار
13:25
على طرقات لبنان .. المخالفات ثقافة والمسؤولية تبدأ من المواطن!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
النبطية أمام أزمات أمنية ومالية... البلدية تصرخ والدولة تتحرّك لتعزيز الأمن
تقارير نشرة الاخبار
13:20
النبطية أمام أزمات أمنية ومالية... البلدية تصرخ والدولة تتحرّك لتعزيز الأمن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
جلسة مجلس الأمن ترسم ملامح التوجهات بشأن مستقبل اليونيفيل في جنوب لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:17
جلسة مجلس الأمن ترسم ملامح التوجهات بشأن مستقبل اليونيفيل في جنوب لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:02
«اليونيفيل» تغادر الجنوب نهاية العام... ماذا بعدها على طاولة مجلس الامن
تقارير نشرة الاخبار
13:02
«اليونيفيل» تغادر الجنوب نهاية العام... ماذا بعدها على طاولة مجلس الامن
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
15:56
عون يهنئ منتخب لبنان لكرة السلة: فوزٌ يعزّز فرص التأهل إلى كأس العالم
أخبار لبنان
15:56
عون يهنئ منتخب لبنان لكرة السلة: فوزٌ يعزّز فرص التأهل إلى كأس العالم
2
أخبار دولية
23:51
شرطة نيبال: ارتفاع عدد قتلى الفيضان إلى 469
أخبار دولية
23:51
شرطة نيبال: ارتفاع عدد قتلى الفيضان إلى 469
3
خبر عاجل
15:54
فوز منتخب لبنان على منتخب كوريا الجنوبية في المواجهة الابرز ضمن تصفيات القارة الآسيوية لكأس العالم لكرة السلة بنتيجة ٩٣-٧٤
خبر عاجل
15:54
فوز منتخب لبنان على منتخب كوريا الجنوبية في المواجهة الابرز ضمن تصفيات القارة الآسيوية لكأس العالم لكرة السلة بنتيجة ٩٣-٧٤
4
فنّ
08:59
الشامي معلّقاً على قرار اعتزال داليا مبارك: "مجتمع مريض" (صورة)
فنّ
08:59
الشامي معلّقاً على قرار اعتزال داليا مبارك: "مجتمع مريض" (صورة)
5
أخبار لبنان
03:31
حاكم مصرف لبنان أصدر تعميما يتعلق بشروط تأسيس وممارسة عمل مؤسسات الصيرفة
أخبار لبنان
03:31
حاكم مصرف لبنان أصدر تعميما يتعلق بشروط تأسيس وممارسة عمل مؤسسات الصيرفة
6
أخبار لبنان
17:10
الخارجية الأميركية: «اليونيفيل» فشلت ولا ندعم تمديد ولايتها بعد 2026...ونتوقع تطبيق «الإطار الثلاثي»
أخبار لبنان
17:10
الخارجية الأميركية: «اليونيفيل» فشلت ولا ندعم تمديد ولايتها بعد 2026...ونتوقع تطبيق «الإطار الثلاثي»
7
خبر عاجل
14:52
وصول الرئيس جوزيف عون إلى ملعب نهاد نوفل
خبر عاجل
14:52
وصول الرئيس جوزيف عون إلى ملعب نهاد نوفل
8
أمن وقضاء
06:50
تدابير سير بتاريخي 29 و30-8-2026 في محلّة سليم سلام ولكولا بسبب أعمال تخطيط طرقات
أمن وقضاء
06:50
تدابير سير بتاريخي 29 و30-8-2026 في محلّة سليم سلام ولكولا بسبب أعمال تخطيط طرقات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More