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معاريف عن مصدر أمني: إسرائيل لا تنوي الانسحاب من المنطقة المحيطة بتلال علي الطاهر في جنوب لبنان

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2026-08-29 | 00:56
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معاريف عن مصدر أمني: إسرائيل لا تنوي الانسحاب من المنطقة المحيطة بتلال علي الطاهر في جنوب لبنان
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معاريف عن مصدر أمني: إسرائيل لا تنوي الانسحاب من المنطقة المحيطة بتلال علي الطاهر في جنوب لبنان

 
 
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