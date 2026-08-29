نفّذت المديرية العامة للدفاع المدني بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، نشاطا توعويا في الرملة البيضاء تخلّلته مناورة تطبيقية تحاكي حالات غرق وعمليات إنقاذ في البحر.وتضمّن النشاط عرضا لأرقام وحالات الغرق المسجّلة خلال هذا الموسم، إلى جانب إرشادات حول سبل الوقاية والتصرّف السليم لدى وقوع الحوادث البحرية.