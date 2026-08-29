تشكل سيول في سوريا جراء تساقط أمطار غزيرة

الجزيرة: غارة من مسيرة إسرائيلية على محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة

الجزيرة: غارة من مسيرة إسرائيلية على محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة

الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي أقدم منذ الصباح على إضرام حرائق بين عيتا الجبل وحداثا حيث أدت سرعة الرياح الى التهام الكثير من الأشجار الحرجية والأعشاب اليابسة مما يصعب على فرق الاطفاء الوصول للمكان