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o
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الجزيرة: غارة إسرائيلية على مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان
آخر الأخبار
2026-08-29 | 09:51
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الجزيرة: غارة إسرائيلية على مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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