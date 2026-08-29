مريض بحاجة إلى بلاكيت دم من فئة A+ في مستشفى الجعيتاوي... للتبرع التواصل على الرقم 71600053

التالي

الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة اسرائيلية نفذت غارة بصاروخ موجه مستهدفة مبنى على جادة نبيه بري في مدينة النبطية وأفيد ان الصاروخ اصاب حائط الطابق العلوي في المبنى من دون وقوع إصابات