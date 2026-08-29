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o
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قاليباف: وزير الخزانة الأميركي يكذب بحديثه عن إخراجهم ١٣٠ مليون برميل نفط من مضيق هرمز بآخر ١٤ يوما
آخر الأخبار
2026-08-29 | 11:46
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قاليباف: وزير الخزانة الأميركي يكذب بحديثه عن إخراجهم ١٣٠ مليون برميل نفط من مضيق هرمز بآخر ١٤ يوما
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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