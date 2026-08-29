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نائب وزير الخارجية الإيراني: إذا لم تنفذ أميركا تعهداتها فلسنا في عجلة من أمرنا لفتح مضيق هرمز

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2026-08-29 | 15:35
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نائب وزير الخارجية الإيراني: إذا لم تنفذ أميركا تعهداتها فلسنا في عجلة من أمرنا لفتح مضيق هرمز
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نائب وزير الخارجية الإيراني: إذا لم تنفذ أميركا تعهداتها فلسنا في عجلة من أمرنا لفتح مضيق هرمز

 
 
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