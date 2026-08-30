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جيروزاليم بوست: إسرائيل توقع غدًا اتفاقًا مع اليونان لبيعها نظام دفاع جويّ للتصدي لتهديدات محتملة من تركيا وإيران

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2026-08-29 | 23:43
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جيروزاليم بوست: إسرائيل توقع غدًا اتفاقًا مع اليونان لبيعها نظام دفاع جويّ للتصدي لتهديدات محتملة من تركيا وإيران
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جيروزاليم بوست: إسرائيل توقع غدًا اتفاقًا مع اليونان لبيعها نظام دفاع جويّ للتصدي لتهديدات محتملة من تركيا وإيران

 
 
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