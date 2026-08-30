رئيس إتحاد كرة السلة أكرم الحلبي للـLBCI: هناك حملات تحريض تُقام ضد المنتخب اللبنانيّ وأبعادها سياسية حزبية وشخصية

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مدرب منتخب لبنان أحمد فرّان للـLBCI: بعض التأخيرات في المطارات أدى إلى وصول منتخب لبنان متأخّرًا إلى الصين لكنّه يعمل على المحافظة على معنوياته المرتفعة ولياقته البدنية بهدف الربح