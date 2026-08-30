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o
متن
28
o
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الوكالة الوطنية: تفجير كبير في حولا - قضاء مرجعيون
آخر الأخبار
2026-08-30 | 05:38
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الوكالة الوطنية: تفجير كبير في حولا - قضاء مرجعيون
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تفجير
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