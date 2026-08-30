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o
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o
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كسروان
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o
متن
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غارة من مسيرة على النبطية الفوقا
آخر الأخبار
2026-08-30 | 06:59
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غارة من مسيرة على النبطية الفوقا
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