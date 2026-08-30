الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حفلات فنية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بنكا الإمارات ومصر المركزيان يؤكدان التعاون والتنسيق الكاملين بينهما بشأن فروع بنك مصر في الإمارات

آخر الأخبار
2026-08-30 | 11:39
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بنكا الإمارات ومصر المركزيان يؤكدان التعاون والتنسيق الكاملين بينهما بشأن فروع بنك مصر في الإمارات
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بنكا الإمارات ومصر المركزيان يؤكدان التعاون والتنسيق الكاملين بينهما بشأن فروع بنك مصر في الإمارات

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الإمارات

المركزيان

يؤكدان

التعاون

والتنسيق

الكاملين

بينهما

الإمارات

LBCI التالي
تفجير كبير عند اطراف يحمر الشقيف
ترامب: سنعيد ملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي باستخدام النفط الفنزويلي
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
15:00

غارة من المقاتلات الحربية الإسرائيلية استهدفت دوحة كفررمان

LBCI
أخبار دولية
14:55

باكستان: الاجتماع الافتتاحي للجنة الدفاعية بموجب اتفاق مكة ينعقد بإسطنبول

LBCI
أخبار لبنان
14:36

عون يتصل بأمير قطر: تقدير للمواقف الداعمة للبنان والجيش اللبناني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:34

أميركا تمدّ نفوذها إلى أكبر احتياطي نفطي في العالم

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
15:00

غارة من المقاتلات الحربية الإسرائيلية استهدفت دوحة كفررمان

LBCI
آخر الأخبار
13:20

"بلومبرغ": مسؤولون كبار في إدارة ترامب يدرسون مغادرة مناصبهم خلال الأشهر المقبلة وبعض أعضاء الحزب الجمهوري يضغطون على البيت الأبيض لتبني خطط اقتصادية جديدة

LBCI
آخر الأخبار
12:20

غارتان تستهدفان محيط زوطر الشرقية

LBCI
آخر الأخبار
12:00

تفجير كبير عند اطراف يحمر الشقيف

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-03-09

مخزومي من بعبدا: السلاح لا يهدد الداخل فحسب بل ينعكس سلباً على علاقات لبنان الخارجية

LBCI
أخبار لبنان
11:07

تعميم صورة سيّدة مجهولة الهوية عُثرَ عليها في ديك المحدي

LBCI
فنّ
2026-08-25

مهرجان البندقية السينمائي يضيف وثائقيا عن غزة إلى اختياراته الرسمية: "نازا"

LBCI
منوعات
2026-07-09

بشرى سعيدة من الملكة رانيا… الأميرة إيمان تنتظر مولودها الثاني

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:34

أميركا تمدّ نفوذها إلى أكبر احتياطي نفطي في العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:31

لقاح سرطان شخصي بتقنية mRNA يحقق نتائج إيجابية في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:22

من تلة علي الطاهر إلى الضفة... إسرائيل تعيد ترتيب جبهاتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

أهالي حولا في بيروت… الفرح يجمع مَن فرّقتهم الحرب

LBCI
رياضة
14:16

منتخب لبنان جاهز لتحدي التنين الصيني على ارضه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

اللبناني في الخارج يتقيّد… ولكن في لبنان "بيفلت"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

السعادة قرار… قصص أعراس تحت المطر في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

آب يمطر بغزارة… هل ودّعنا الصيف أم أن المفاجآت الجوية مستمرة؟

LBCI
أخبار لبنان
12:45

مقدّمة النشرة المسائيّة 30-08-2026

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
رياضة
06:26

يوسف خياط: "يا عيب الشوم"… وأكرم الحلبي يكشف من وراء الحملة ضدّ منتخب لبنان لكرة السلّة

LBCI
فنّ
12:32

بعد أنباء طلاقهما بسبب المطر… العروسان يظهران برفقة الوليد الحلاني (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
11:49

الخارجيّة ردّاً على عراقجي: العقلانيّة بين الدول تقتضي احترام السيادة والتعامل مع مؤسّسات الدولة

LBCI
أخبار لبنان
02:16

الرئيس عون: السلاح الذي يحمي الأرض هو سلاح الدولة

LBCI
حال الطقس
02:29

طقس مستقر ليلًا والطقس الصيفيّ المعتاد يعود

LBCI
فنّ
06:52

نجم أميركي سائح في لبنان… لقاء مع هيفاء وهبي و "نانسي عجرم ملكتي دائماً"

LBCI
أخبار لبنان
07:03

وزير الأشغال يعلن 20 شاطئاً شعبياً مجانياً

LBCI
آخر الأخبار
03:38

مدرب منتخب لبنان أحمد فرّان للـLBCI: بعض التأخيرات في المطارات أدى إلى وصول منتخب لبنان متأخّرًا إلى الصين لكنّه يعمل على المحافظة على معنوياته المرتفعة ولياقته البدنية بهدف الربح

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More