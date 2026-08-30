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وكالة عن متحدث باسم الحرس الثوري الإيراني: أميركا ستدفع ثمن الهجوم على جزيرة لارك اقتصاديا وعسكريا

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2026-08-30 | 16:48
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وكالة عن متحدث باسم الحرس الثوري الإيراني: أميركا ستدفع ثمن الهجوم على جزيرة لارك اقتصاديا وعسكريا
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وكالة عن متحدث باسم الحرس الثوري الإيراني: أميركا ستدفع ثمن الهجوم على جزيرة لارك اقتصاديا وعسكريا

 
 
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