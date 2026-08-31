الرئيس عون: بعد أكثر من 4300 شهيد و12 ألف جريح ودمار كلي لأكثر من 60 قرية لم نصل إلى نتيجة وحل المشكلة في القوى العسكرية لن ينجح وقد حان الوقت لكي يرتاح لبنان وأفضل حل هو الحل الدبلوماسي ونحن مصممون على إنهاء حالة العداء مع إسرائيل

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