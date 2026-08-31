الخارجية الإماراتية تندد بهجوم إيراني بطائرة مسيرة وتقول إن الدفاعات الجوية اعترضت الطائرة فوق المياه الإقليمية

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وزير الدفاع الوطني ميشال منسى غادر مطار رفيق الحريري الدولي متوجّهًا إلى صربيا لتمثيل رئيس الجمهورية في أعمال المؤتمر المنعقد في بلغراد لمناسبة الذكرى الـ 65 لتأسيس حركة عدم الانحياز