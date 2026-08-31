مصدر إيراني كبير لرويترز: الأعمال القتالية في الآونة الأخيرة لا تزال تمثل "مواجهة محدودة" بين إيران وواشنطن

القيادة المركزية الأميركية: لا صحة لادعاء الحرس الثوري أن ناقلة نفط اصطدمت بلغمين في المسار الجنوبي بمضيق هرمز

القيادة المركزية الأميركية: لا صحة لادعاء الحرس الثوري أن ناقلة نفط اصطدمت بلغمين في المسار الجنوبي بمضيق هرمز

مصدر إيراني كبير لرويترز: رد إيران على الضربات الأميركية على لارك أظهر أنه "لا يوجد هدف في المنطقة بعيد عن متناول طهران"