وزير الخزانة الأميركي: إيران تهاجم عسكريا لأنها تخسر اقتصاديا وقادتها في حالة صدمة بسبب تردي الأوضاع

بيسنت لسي.إن.بي.سي: نهدف إلى تهيئة الظروف لجعل إيران راغبة في الجلوس إلى طاولة المفاوضات

بيسنت لسي.إن.بي.سي: نهدف إلى تهيئة الظروف لجعل إيران راغبة في الجلوس إلى طاولة المفاوضات

أمازون ويب سيرفسيز: عززنا شراكتنا العالمية مع هيوماين بالتزام بتوفير سعة تصل إلى 50 ميغاوات في أول منطقة للذكاء الاصطناعي في السعودية بحلول 2028