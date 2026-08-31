بيسنت لسي.إن.بي.سي: ما نتفق عليه مع الصين بشأن إيران أكثر مما نختلف فيه

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بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر: المطلوب إسرائيليا ليس "حزب الله" ولا سلاحه ولا حركة أمل ولا الطائفة الشيعية بل المطلوب إسرائيليا هو الفتنة والمستهدف هو لبنان في وحدته وفي سلمه الأمني