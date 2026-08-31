الوكالة الوطنية للإعلام: الطائرات الحربية الاسرائيلية شنت سلسلة غارات جوية على دوحة كفررمان

رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عاد مساء اليوم إلى بيروت آتيا من أثينا بعد زيارة للعاصمة اليونانية التقى خلالها رئيس الجمهورية اليونانية قسطنطين تاسولاس ورئيس الحكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس وبحث معهما في تفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين

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