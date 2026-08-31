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القناة 13 الإسرائيلية: رئيس الشاباك في زيارة سرية لأميركا لمناقشة "قضايا حسّاسة"

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2026-08-31 | 14:11
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القناة 13 الإسرائيلية: رئيس الشاباك في زيارة سرية لأميركا لمناقشة &quot;قضايا حسّاسة&quot;
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القناة 13 الإسرائيلية: رئيس الشاباك في زيارة سرية لأميركا لمناقشة "قضايا حسّاسة"

 
 
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