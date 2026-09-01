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بزشكيان لبوتين: أميركا لا تملك الحق في فرض عقوبات وانتهاك القانون الدولي

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2026-09-01 | 08:07
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بزشكيان لبوتين: أميركا لا تملك الحق في فرض عقوبات وانتهاك القانون الدولي
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بزشكيان لبوتين: أميركا لا تملك الحق في فرض عقوبات وانتهاك القانون الدولي

 
 
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