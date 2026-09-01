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القيادة المركزية الأميركية: غيرنا مسار 84 سفينة تجارية وعطلنا 3 وفتشنا ٢ منذ استئناف الحصار البحري على إيران

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2026-09-01 | 10:36
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القيادة المركزية الأميركية: غيرنا مسار 84 سفينة تجارية وعطلنا 3 وفتشنا ٢ منذ استئناف الحصار البحري على إيران
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القيادة المركزية الأميركية: غيرنا مسار 84 سفينة تجارية وعطلنا 3 وفتشنا ٢ منذ استئناف الحصار البحري على إيران

 
 
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