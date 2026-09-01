نتنياهو: رئيس جهاز الأمن الداخلي لحماس تورط في محاولة إعادة حكم الحركة بغزة وفي التضليل بشأن نزع سلاح القطاع

الجيش الإسرائيلي: قوات تابعة للشاباك داهمت مبنى في مدينة غزة وألقت القبض على رئيس الأمن الداخلي لحماس

الجيش الإسرائيلي: قوات تابعة للشاباك داهمت مبنى في مدينة غزة وألقت القبض على رئيس الأمن الداخلي لحماس

نتنياهو: اعتقلنا أحد أبرز قادة حماس في غزة وهو كان مسؤولا عن إخفاء ونقل رهائننا ومحاولة استعادة قدرات الحركة