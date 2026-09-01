رويترز: الوكالة الدولية للطاقة الذرية ترسل تقارير عن إيران وسوريا إلى الدول الأعضاء اطلعت عليها رويترز

وكالة فارس عن متحدث باسم الحرس الثوري الإيراني: أميركا "ستندم على هجماتها الجديدة"

وكالة فارس عن متحدث باسم الحرس الثوري الإيراني: أميركا "ستندم على هجماتها الجديدة"

الوكالة الوطنية للإعلام: تفجيران في حولا وعند أطراف الطيبة وتحليق على علو منخفض فوق منازل ومحال في القليعة وجديدة مرجعيون