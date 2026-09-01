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وكالة تسنيم: إسقاط مسيرة أميركية من طراز إم كيو 9 في أجواء مدينة خمين بمحافظة مركزي وسط البلاد

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2026-09-01 | 15:16
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وكالة تسنيم: إسقاط مسيرة أميركية من طراز إم كيو 9 في أجواء مدينة خمين بمحافظة مركزي وسط البلاد
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وكالة تسنيم: إسقاط مسيرة أميركية من طراز إم كيو 9 في أجواء مدينة خمين بمحافظة مركزي وسط البلاد

 
 
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