التلفزيون الأردني الرسمي: تفعيل صفارات الإنذار في الأردن

الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة على دوحة كفررمان وأخرى على مرتفع علي الطاهر ملقيا عددا من الصواريخ الارتجاجية

الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة على دوحة كفررمان وأخرى على مرتفع علي الطاهر ملقيا عددا من الصواريخ الارتجاجية

وزارة الصحة الإيرانية: مقتل عدد من المواطنين في كوهستك بينهم طفل وإصابة أكثر من 50