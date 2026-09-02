بارو: ندعو الاتحاد الأوروبي إلى إرسال بعثة لدعم الانتخابات الفلسطينية

شبكة أخبار الطلبة: مقتل 4 من أفراد القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري في غارات أميركية غرب إيران

شبكة أخبار الطلبة: مقتل 4 من أفراد القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري في غارات أميركية غرب إيران

رئاسة الجمهورية اللبنانية: عون استقبل رجي وعرض معه أوضاع الوزارة إضافة إلى الاتصالات الجارية لتحديد مستقبل القوات الدولية في جنوب لبنان اليونيفيل التي تنتهي ولايتها العملانية نهاية العام الجاري