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البحري السعودية: مقتل بحارين فلبينيين إثر تعرض السفينة "سدر" لواقعة أثناء عبورها مضيق هرمز في 31 آب
آخر الأخبار
2026-09-02 | 04:07
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البحري السعودية: مقتل بحارين فلبينيين إثر تعرض السفينة "سدر" لواقعة أثناء عبورها مضيق هرمز في 31 آب
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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