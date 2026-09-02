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وزير الخزانة الأميركي لفوكس نيوز: سنقطع كل صلة تربط النظام الإيراني بالعالم وسنستهدف أي جهة تتعامل معه
آخر الأخبار
2026-09-02 | 08:00
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وزير الخزانة الأميركي لفوكس نيوز: سنقطع كل صلة تربط النظام الإيراني بالعالم وسنستهدف أي جهة تتعامل معه
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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