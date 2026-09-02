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وزير الخزانة الأميركي لفوكس نيوز: سنقطع كل صلة تربط النظام الإيراني بالعالم وسنستهدف أي جهة تتعامل معه

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2026-09-02 | 08:00
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وزير الخزانة الأميركي لفوكس نيوز: سنقطع كل صلة تربط النظام الإيراني بالعالم وسنستهدف أي جهة تتعامل معه
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وزير الخزانة الأميركي لفوكس نيوز: سنقطع كل صلة تربط النظام الإيراني بالعالم وسنستهدف أي جهة تتعامل معه

 
 
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