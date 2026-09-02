الوكالة الوطنية: الجيش الإسرائيليّ نفّذ تفجيرًا كبيرًا في بلدة كفرتبنيت

الخارجية الإيرانية: دعوى المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية أنّ الجيش الأميركيّ لا يستهدف المدنيين كذب فاضح

الخارجية الإيرانية: دعوى المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية أنّ الجيش الأميركيّ لا يستهدف المدنيين كذب فاضح

وسائل إعلام إيرانية رسمية: حرس الحدود ضبط سفينة تحمل 382 ألف لتر من الوقود المهرب في شمال الخليج واحتجز 11 أجنبيًا مشتبها بهم