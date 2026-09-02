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ترامب لهيئة البث الإسرائيلية: لا ينبغي لإسرائيل أن تقلق من تجدد الحرب مع إيران
آخر الأخبار
2026-09-02 | 13:09
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ترامب لهيئة البث الإسرائيلية: لا ينبغي لإسرائيل أن تقلق من تجدد الحرب مع إيران
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