ترامب: الحملة المتجددة على إيران لن تستمر طويلًا وإيران كانت تحاول إعادة بناء أنظمة الرادار والصواريخ وبناء صاروخ يُسقط ألغامًا وقد دمرناه

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