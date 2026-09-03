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الجيش الكويتيّ: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة والهجمات "عدوان إيرانيّ آثم"

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2026-09-02 | 23:42
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الجيش الكويتيّ: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة والهجمات &quot;عدوان إيرانيّ آثم&quot;
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الجيش الكويتيّ: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة والهجمات "عدوان إيرانيّ آثم"

 
 
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