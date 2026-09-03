الجيش الكويتيّ: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة والهجمات "عدوان إيرانيّ آثم"

توجيهات لفحص نقص التستوستيرون لدى أفراد القوات المسلحة الأميركية في الخدمة وقوات الاحتياط

توجيهات لفحص نقص التستوستيرون لدى أفراد القوات المسلحة الأميركية في الخدمة وقوات الاحتياط

سفارة الولايات المتحدة في القدس: السفير عيسى والسفير هاكابي ناقشا مع نتنياهو وغيره من المسؤولين الإسرائيليين المضي في تنفيذ الإطار الثلاثيّ والولايات المتحدة تؤكد السعي نحو إبرام اتفاق شامل للسلام البلدين