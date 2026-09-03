الرئيس جوزاف عون عرض مع رئيس مجلس الادارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال حايك اوضاع المؤسسة وسبل زيادة الطاقة والإنتاج الكهربائيّ

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وزارة التجارة الصينية تعليقًا على العقوبات الأميركية على إيران: نحث أميركا على التصحيح الفوريّ "للممارسات الخاطئة" ورفع العقوبات المفروضة على الشركات والمواطنين الصينيين المعنيين