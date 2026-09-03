غارة على أطراف زوطر الشرقية

البعثة الدولية لتقصي الحقائق بشأن السودان: يجب على أطراف النزاع وقف القتال واتّخاذ جميع الاحتياطات الممكنة

البعثة الدولية لتقصي الحقائق بشأن السودان: يجب على أطراف النزاع وقف القتال واتّخاذ جميع الاحتياطات الممكنة

نتنياهو: مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان لم تعد تشكل تهديدًا لنا وقضينا على أعداد كبيرة من المسلحين